La Serie A ‘gioca’ per salvare il pianeta! Capitani in prima linea

Nuova iniziativa della Lega Serie A. In vista della 31ª giornata, verrà lanciato l’appello in occasione della giornata mondiale della Terra. Capitani in prima linea

INIZIATIVA − La Serie A lancia l’iniziativa “Facciamo squadra per il pianeta“. L’appello che la Lega lancia insieme ad AWorld, l’App a supporto della campagna globale contro il cambiamento climatico ActNow delle Nazioni Unite e a 3BEE. In occasione della 31ª Giornata di Serie A TIM, i capitani di tutte le squadre indosseranno la fascia dedicata alla Giornata Mondiale della Terra realizzata dalla Lega Serie A. In tutti gli stadi, inoltre, sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa. Mentre in tv al momento del sorteggio del campo andrà in onda una grafica personalizzata.