Semplici: «Complimenti a Inter e Milan! Segnale per il movimento»

Inter e Milan hanno raggiunto le semifinali di Champions League dove si affronteranno una contro l’altra. Semplici fa i complimenti alle due squadre

UN BENE − In conferenza stampa, nell’antivigilia di Sampdoria-Spezia, Leonardo Semplici ha voluto fare i complimenti alle due milanesi per l’approdo in semifinale di Champions League: «Complimenti a Inter e Milan. Perché dopo tanti anni in cui il calcio italiano è stato sminuito, una semifinale tutta italiana è un grande segnale per tutto il nostro movimento. Complimenti anche alla scuola allenatori italiana, che sia in Patria che all’estero stanno portando idee, innovazioni e risultati. Speriamo si possa proseguire così a lungo».