Serie A, ecco come sarebbe la classifica finale con lâ€™algoritmo – SI

Serie A, ecco come sarebbe la classifica finale con l’algoritmo – SI

Condividi questo articolo

La Serie A è ormai prossima alla ripartenza. L’intento dei vertici del calcio è di concludere il campionato assegnando sul campo il titolo e determinando le posizioni per le Coppe e per le retrocessioni concludendo tutte le partite da giocare. Nel caso in cui non fosse possibile si userebbe un algoritmo per determinare la classifica finale

In questi giorni in cui la Serie A sta organizzando la sua ripresa, numerose polemiche sono state scatenate dalle parole del Presidente della FIGC Gabriele Gravina sull’uso di un “algoritmo” per determinare la classifica finale in caso di mancato completamento del campionato (QUI le parole di Gravina). Sportitalia ha fatto una simulazione di come sarebbe la classifica finale, basandosi sulla classifica attuale ferma allo stop del campionato, in caso di utilizzo dell’algoritmo. Si può notare come sostanzialmente non cambierebbe tanto, resterebbero invariati il primo posto della Juventus e il terzo dell’Inter oltre alle altre posizioni per Coppe e retrocessioni, con la differenza sensibile del Milan che da settimo finirebbe al nono posto. Sotto la classifica completa con l’algoritmo

CLASSIFICA FINALE CON ALGORITMO

JUVENTUS 91,2

LAZIO 90,8

INTER 81,4

ATALANTA 75,4

ROMA 65,5

NAPOLI 55,7

VERONA 52,1

PARMA 51,4

MILAN 50,5

BOLOGNA 47,7

CAGLIARI 47,1

SASSUOLO 47

FIORENTINA 42

UDINESE 38,4

TORINO 38

SAMPDORIA 36

GENOA 33,7

LECCE 32,4

SPAL 22,7

BRESCIA 18,9