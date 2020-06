Percassi: “Quest’anno partite straordinarie, con l’Inter a San Siro…”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale youtube ufficiale della società bergamasca in onore del decennale della sua presidenza. Percassi ha parlato anche delle grandi sfide disputate dai nerazzurri in una stagione di altissimo livello citando anche la gara del Meazza contro l’Inter terminata col punteggio di 1-1

PARTITE STRAORDINARIE – Percassi parla anche della sfida contro l’Inter quando deve elencare le grandi partite disputate in Serie A dalla sua Atalanta: «In Serie A abbiamo fatto delle partite straordinarie come quella contro il Milan o contro l’Inter a San Siro che nel secondo tempo meritavamo di vincere. Sono state partite straordinarie per il gioco espresso al di là del risultato».