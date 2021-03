Serie A, due dell’Inter nel miglior undici del 2021 (fin qui)

Sono ben due i giocatori dell’Inter presenti nella top 11 del 2021 (fin qui) proposta dal noto portale di statistiche sul calcio Whoscored. Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

DUE SU UNDICI – A dimostrazione della grande forma dell’Inter in questa stagione e in questo primo trimestre del 2021, ben due giocatori sono stati inseriti nella top 11 del noto portale di statistiche sul calcio Whoscored. I due sono Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, due dei più importanti elementi della squadra allenata da Antonio Conte. Attenzione in porta, dove figura Lukasz Skorupski, portiere del Bologna e grande assente della prossima sfida contro i nerazzurri a causa del Coronavirus (vedi articolo).