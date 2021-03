Marinelli: «Milan grande squadra, proveremo a metterle in difficoltà»

Gloria Marinelli, attaccante dell’Inter Women, ha parlato a “Sky Sport” del derby contro il Milan valevole per la 17sima giornata del campionato femminile (vedi articolo).

ATTESA DERBY – Gloria Marinelli ha parlato del derby contro il Milan, terzo scontro per l’Inter Women contro le rossonere in stagione, dopo la vittoria in Coppa Italia e la sconfitta dell’andata. Ecco le sue parole sulla sfida: «Io ho sempre pensato che il Milan è una grande squadra. Ci ha sempre messo in difficoltà, ma noi proveremo ad avere lo stesso approccio dell’ultima partita e a metterle in difficoltà. Sicuramente abbiamo cominciato a capirci meglio: con gli allenamenti e con la costanza riusciamo a trovare un gioco molto più bello rispetto a prima. Continueremo a lavorare come stiamo facendo adesso».