Sensi si candida per un ruolo da titolare con l’Italia: ballottaggio tra due

Dopo l’allenamento di rifinitura di questa sera, salgono le quotazioni di Stefano Sensi per una maglia da titolare in Bulgaria-Italia di domani. A riportarlo Alessandro Antinelli, inviato di “Rai Sport” a Sofia.

BALLOTTAGGIO – Stefano Sensi potrebbe scendere in campo domani in Bulgaria-Italia. Il centrocampista dell’Inter si candida per una maglia da titolare a centrocampo, dove Jorginho dovrebbe prendersi una partita di riposo. Sarà fondamentale, secondo quanto riportato da “Rai Sport”, l’allenamento di domani. Per il momento il centrocampista nerazzurro si gioca il posto con Pessina dell’Atalanta.