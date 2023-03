Semplici: «Battere l’Inter porta consapevolezza! Ringrazio i tifosi»

Leonardo Semplici, nel corso della conferenza stampa indetta a due giorni dalla sfida fra Spezia e Sassuolo, è tornato a parlare del successo dei bianconeri sull’Inter

CONSAPEVOLEZZA – Queste le parole di Leonardo Semplici: «Battere una squadra come l’Inter porta in dote fiducia, consapevolezza, forza ed entusiasmo, ma sappiamo che è fondamentale proseguire nel nostro percorso, con grande umiltà e senza perdere di vista il nostro obiettivo. Ringrazio ancora una volta il nostro pubblico, che ci ha sostenuto e sofferto insieme a noi, e il cui apporto è più che mai determinante per poter raggiungere il nostro obiettivo finale. Col Sassuolo dobbiamo prendere quanto di buono fatto nella partita contro l’Inter e riproporlo, ma guai a essere superficiali perché affronteremo una squadra reduce da tre vittorie consecutive e il nostro percorso verso l’obiettivo finale è ancora lungo; non temo il pericolo di un calo di tensione, perchè vedo come questo gruppo si allena ogni giorno e vedo negli occhi dei miei ragazzi la voglia e la fame necessaria per raggiungere quanto ci siamo prefissati, lottando partita dopo partita».

Fonte: acspezia.com