Inter, la rosa è corta: fondamentale recuperare 3 (+1) titolari

Porto-Inter di ieri ha dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che la rosa dell’Inter è fin troppo corta. Specialmente per tutti gli impegni ravvicinati che stanno richiedendo un grosso dispendio fisico e mentale alla squadra. Ora è fondamentale recuperare tre titolari, più un altro giocatore importantissimo.

ROSA CORTA – La rosa dell’Inter è fin troppo corta e la gara di ieri contro il Porto lo ha dimostrato. Praticamente quasi tutti i cambi effettuati da Simone Inzaghi nel secondo tempo sono stati obbligati. Particolarmente in difesa, con Federico Dimarco sfinito dopo un’ora di gioco e di rientro da un infortunio, Alessandro Bastoni con un problema fisico e Matteo Darmian con l’autonomia a zero dopo una prestazione difensiva a dir poco eroica. Ma anche in attacco, con un Edin Dzeko fin quasi commovente per la mole di lavoro mostrata. Impalpabile, però, proprio a causa di una condizione fisica non brillantissima. Per questo l’Inter, in vista di tutti gli impegni che arriveranno da oggi a fine stagione, necessita di recuperare tre titolari. Più un altro giocatore importantissimo.

RECUPERI FONDAMENTALI – Il primo di questi è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante numero 90 dell’Inter ha ancora fatto vedere troppo poco e la sua condizione fisica non è ancora sufficiente a renderlo un valore aggiunto per la squadra. Passiamo poi a Marcelo Brozovic, un’alternativa a centrocampo fondamentale come visto nelle scorse stagioni, che deve ritrovare ancora la condizione giusta dopo tutto il tempo passato lontano dal campo. Il terzo è Milan Skriniar che, seppur abbia già lasciato l’Inter per il PSG a parametro zero, resta comunque un elemento tecnicamente troppo importante. Anche per dare più alternative sulla destra. Infine, Robin Gosens, il cui infortunio ha sicuramente complicato i piani per la doppietta Porto-Juventus. Anche se ieri D’Ambrosio non lo ha fatto rimpiangere. Il suo ritorno, viste le condizioni di Federico Dimarco, è però necessario.