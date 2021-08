Sconcerti: «Lautaro Martinez perfetto per il Manchester City. Lukaku? Gli credo»

Sconcerti vede Lautaro Martinez come attaccante ideale per il Manchester City. Nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com” il giornalista dà invece meno possibilità per Lukaku via dall’Inter.

UNO RESTA – Mario Sconcerti commenta le voci di mercato su Romelu Lukaku: «Sono rimasto colpito dal fatto che il figlio di Roman Abramovich sia partito da Londra per parlare con lui. L’ho letto da più parti, e credo sia vero. Quando cominci così il finale è aperto. Lukaku dice che vuole rimanere all’Inter, e io gli credo, mi sembra uno molto serio. Ma non capisco perché l’Inter abbia lasciato che un dirigente parlasse con un suo giocatore. Conterà qualcosa anche l’Inter, no?»

L’ALTRO IN BILICO? – Sconcerti, invece, ha dubbi su Harry Kane al Manchester City: «Io ho una mia idea. Credo che il centravanti migliore per il gioco del Manchester City sia Lautaro Martinez, che è un raggio laser, è il Sergio Aguero di qualche anno fa. Mentre Lukaku fa reparto da solo e sconvolgerebbe la geometria classica di Pep Guardiola, Lautaro Martinez dove lo metti sta. Kane invece va a cascare in una zona dove ci sono già tre-quattro giocatori. Ma è un’idea mia, per carità: Guardiola sa meglio di tutti cosa gli serve lì davanti».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara