Lukaku e Lautaro Martinez, l’Inter dice no! Soldi in arrivo da altri – Sky

L’Inter non ha intenzione di cedere Lukaku e Lautaro Martinez, e questa è una notizia che chiude molte delle voci di mercato. Luca Marchetti, ospite di Sky Sport 24, spiega la situazione.

MERCATO CON ALTRI – Luca Marchetti rigetta alcune delle voci di questi giorni: «Romelu Lukaku, come sappiamo, è attenzionatissimo dal Chelsea (vedi articolo). Per l’Inter non si tocca nessuno, né Lukaku né Lautaro Martinez. Il Chelsea ha già manifestato interesse per Lukaku: cento milioni più Marcos Alonso. L’Inter non ha intenzione di cedere nessuno dei due, il grande sacrificio già l’ha fatto ed è la cessione di Achraf Hakimi al PSG. Deve recuperare circa cento milioni di euro, settanta li ha fatti con Hakimi. Ci sono ancora un mese più il mercato di gennaio: non necessita di cedere un giocatore. Vorrebbe fare questa cifra cedendo giocatori non funzionali al progetto. L’Inter ha respinto al mittente interessamenti del Chelsea per Lukaku e chiede almeno novanta milioni per Lautaro Martinez».