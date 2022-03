Sconcerti: «Inter sfinita, due giocatori annebbiati. E non si ricorda una cosa»

Sconcerti continua a ritenere l’Inter una squadra in discesa, visto il rendimento delle ultime settimane. Il giornalista, intervenuto durante Maracanà su TMW Radio, segnala poi un’ulteriore differenza dal Milan.

TUTTO RIEQUILIBRATO – Per Mario Sconcerti la Serie A ha perso il padrone che lui stesso prevedeva: «Questo campionato non ha una squadra più forte. C’era una squadra più forte, che era l’Inter, ma si è sfinita e svuotata nel terribile ciclo che ha avuto. Adesso ha dei giocatori annebbiati, a partire da Nicolò Barella. Hakan Calhanoglu non è più quello del girone d’andata e via così, arrivando all’attacco. C’è una cosa che non si ricorda: il Milan ha un punto in più rispetto all’Inter, perché ha gli scontri diretti migliori. In questo momento, rispetto all’Inter, ha due punti di vantaggio (dà per scontato che arrivi una vittoria nel recupero a Bologna, ndr)».