Barzaghi: «Inter, oggi riposo. Inzaghi da domani lavorerà su due problemi»

L’Inter ha portato a casa un solo punto dalla sfida con il Torino, risultato che complica la classifica dopo le vittorie del Milan capolista e del Napoli secondo. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa un po’ il punto sul lavoro che da domani dovrà affrontare Inzaghi

LAVORO – L’Inter è obbligata a cambiare marcia dopo il pari sul campo del Torino che rende il primo posto del Milan reale e non più virtuale per via del match da recuperare con il Bologna. Matteo Barzaghi fa il punto sui temi che affronterà Simone Inzaghi a partire da domani: «Oggi giorno di riposo per l’Inter ma da domani Inzaghi dovrà capire perché non ci sia più quell’inizio furioso e furente nell’aggredire l’avversario. La squadra sta soffrendo da questo punto di vista e sta soffrendo nella media punti: 1.4 nelle ultime 9 partite. È una media punti che ha subito una flessione netta e decisa e toccherà sempre a Inzaghi lavorare su questo. Ci sarà bisogno di infondere fiducia e convinzione al gruppo ma anche smalto dal punto di vista fisico. All’Inter serve più cattiveria agonistica ma serve anche mantenere un po’ la calma perché è vero che stava andando benissimo e sembrava avesse già vinto lo scudetto, ma non era così. Ora sembra lo abbia già perso ma non è così».