Sconcerti: «Inter per ora non è un gruppo! A Inzaghi serve un ingrediente»

L’Inter domani alle ore 18.00 a San Siro sfida il Torino nel match valevole per la sesta giornata di campionato (QUI le ultime sui nerazzurri). Sconcerti prova a capire cose serve a Inzaghi in questo momento. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio

UN INGREDIENTE – L’Inter è reduce dalle sconfitte con Milan e Bayern Monaco, dunque la sfida casalinga con il Torino diventa fondamentale. Secondo Mario Sconcerti, a Simone Inzaghi serve un ingrediente ben preciso per svoltare: «Avere molta personalità. Ora Inzaghi è davanti a se stesso, ha una bella squadra e non la sa far rendere. Col Bayern Monaco non c’è stata, mi sembra che Inzaghi debba ritrovare i giocatori di centrocampo. Né Brozovic, né Barella e Calhanoglu stanno dando il meglio. Questa discontinuità danneggia la fase difensiva. L’Inter per ora non è un gruppo e deve ritrovarlo»