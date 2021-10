Sconcerti: «Inter parla di scudetto! Quarto posto premio di consolazione»

L’Inter avrà una concorrenza agguerrita per difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione. Il noto giornalista Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato la lotta per il titolo in Serie A.

SQUADRE IN LIZZA – Mario Sconcerti ha analizzato la lotta scudetto in questa Serie A, con molte squadre che non vogliono più il quarto posto ma puntano ormai al bersaglio grosso: «Il Milan ha detto di voler vincere, dà per fatta la Champions League. Anche il Napoli ha apertamente detto che vuole vincere, nonostante la scaramanzia. A Napoli non parlano d’altro, non parlano più di quarto posto. L’Atalanta era partita per vincere. L’Inter parla di scudetto. Oggi il quarto posto è tornato ad essere il vero premio di consolazione per le grandi squadre battute, come potrebbe essere la Juventus. È un campionato molto diverso rispetto agli ultimi, la pandemia ha causato un rimbalzo, la stessa cosa che sta succedendo in economia».