FOTO – Sanchez dimentica le polemiche e pensa solo alla nazionale: «Cile!»

Sanchez ha raggiunto il ritiro della propria nazionale e vuole concentrarsi solo sulle prossime partite del Cile. Su Instagram, l’attaccante dell’Inter ha postato le foto dell’allenamento di oggi.

POSTO GIUSTO – Dopo la panchina contro il Sassuolo, Alexis Sanchez aveva alzato un polverone con una storia su Instagram e un messaggio che sapeva tanto di polemica verso le scelte di Simone Inzaghi e dell’Inter (vedi articolo). L’attaccante classe ’88 cerca ora di concentrarsi solo sulla sua nazionale, impegnata nelle prossime due settimane negli incontri di Qualificazioni Mondiali contro Perù, Paraguay e Venezuela. Sui propri social, Sanchez ha postato tre foto della seduta di allenamento odierna, accompagnate da un semplice commento: “Cile!”. L’unica cosa che ha in mente in questo momento e non solo. Voleva un’occasione per tornare a brillare. Il Cile può essere il palcoscenico giusto, a patto che a rimetterci non sia sempre e solo l’Inter. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alexis Sanchez