Sconcerti: «L’Inter ha tante soluzioni, una vastità. Inzaghi sintetico»

Per Sconcerti l’Inter sta riuscendo a trovare maggiori soluzioni in attacco, dopo la cessione di Lukaku. Il giornalista, in collegamento con Pressing su Italia 1, parla bene di Inzaghi.

CRESCIUTO – Per Mario Sconcerti nell’Inter c’è una cosa che spicca: «Le possibilità di soluzioni che ci sono in questo momento. Ricordiamo sempre che il Milan ha gli stessi punti e il Napoli potrebbe averne di più, ma mi sembra che l’Inter potrebbe avere più soluzioni. Lautaro Martinez prima punta? Credo sia il suo ruolo, si è visto anche in Copa América con l’Argentina. Lui non è un centravanti classico, ma una straordinaria prima punta. Ha tante soluzioni: Edin Dzeko e Lautaro Martinez è il miglior attacco della Serie A con Joaquin Correa, non ce l’hanno né la Juventus né il Milan. È questa la vastità, che si riduce drasticamente a centrocampo: adesso stanno tornando Roberto Gagliardini e Matias Vecino, ma per questa Inter sono giocatori non da primissimo piano. Stefano Sensi purtroppo penso sia un qualcosa di organico, per la sua fisicità. Simone Inzaghi è uno sintetico e freddo: non rimani sei anni con Claudio Lotito se sei per la libertà e il sorriso. È un giocatore di poker e un grande allenatore».