Ordine: «Inter, le prossime due dicono dimensione! Non capisco le critiche»

Ordine aspetta Fiorentina e Atalanta prima di poter dare un giudizio sull’Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione Pressing su Italia 1.

GIUDIZIO ATTESO – Secondo Franco Ordine per l’Inter si apre una settimana decisiva: «Le prossime due, Firenze e Atalanta, ci diranno la dimensione effettiva. Non ho compreso le critiche verso l’Inter dopo il Real Madrid: si è imbattuta in una prestazione di Thibaut Courtois straordinaria e strepitosa. Al tiro ci sono arrivati, ecco perché secondo me sono state eccessive le critiche. Si diceva che se ci sarebbe stato Romelu Lukaku… a voglia! Se tu prendi una squadra che è stata nel collegio di Antonio Conte sai che è educata a fare certe cose».