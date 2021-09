Correa e Vidal ancora in dubbio per Fiorentina-Inter: oggi il punto – CdS

Correa e Vidal dopo gli infortuni di sabato, restano ancora in dubbio in vista di Fiorentina-Inter in programma martedì alle 20:45.

IN DUBBIO – Ieri mattina la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per un allenamento defaticante dopo la vittoria per 6-1 ai danni del Bologna. Correa e Vidal hanno svolto un programma differenziato e restano tutt’ora in dubbio per l’infrasettimanale. Pur in miglioramento, però, l’argentino continua ad avvertire dolore nella contusione rimediata al bacino. Gli accertamenti hanno escluso fratture, ma la botta ancora condiziona il giocatore. Inoltre, non è il caso di forzare rischiando di poter incorrere in qualche scompenso a livello muscolare. Correa, dunque, potrà essere a disposizione al massimo in panchina. Per Arturo Vidal, invece, l’obiettivo è la sola convocazione.

