Sconcerti: «Dybala? Il mercato italiano è povero! In Serie A bene due squadre»

Mauro Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio ha detto la sua riguardo le richieste di Paulo Dybala e il mercato nel campionato italiano.

IN ITALIA – Mauro Sconcerti parla di Paulo Dybala, che interessa in Serie A e in particolare all’Inter: « Il 68% dei giocatori sul mercato in Europa è a costo zero. Ci sono giocatori che possono permettersi di chiedere di più, altri che non possono permetterselo. Dipende dal mercato a cui ti rivolgi, quello Italiano è una cosa quello Inglese è un’altra. Il mercato italiano è povero».