Schone: “Eriksen è fantastico! Numero uno per assist. Non vede l’ora”

Lasse Schone, centrocampista del Genoa ed ex compagno di Christian Eriksen all’Ajax, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport 24” ha parlato del talento danese oggi giocatore dell’Inter.

GIOCATORE FANTASTICO – Lasse Shone nel corso di un’intervista parla del suo connazionale ed ex compagno all’Ajax, Christian Eriksen: «Eriksen è un giocatore fantastico, basta guardare le statistiche in Premier League. È il numero uno per assist, per occasioni create, è davvero incredibile ma non solo in campo. È un ragazzo fantastico anche fuori il campo. Lo chiamerò la prossima settimana, quando tutto sarà più tranquillo. Mi ha ringraziato per il messaggio di benvenuto e mi ha detto che non vede l’ora di iniziare. Gli auguro il meglio ad eccezione di due partite all’anno, contro di noi non deve esagerare. Calci di punizione? È fortissimo ma forse sono più bravo (ride, ndr)».