FOTO – Inter-Fiorentina, il benvenuto di Lukaku a Eriksen e Moses

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku non è stato incisivo come al solito in Inter-Fiorentina, ma il suo carisma si fa sentire ugualmente. Ecco il suo messaggio di benvenuto a Christian Eriksen e Victor Moses, i due nuovi acquisti nerazzurri.

UOMO-SPOGLIATOIO – Romelu Lukaku sembrava il principale indiziato per partire dalla panchina e tirare il fiato durante Inter-Fiorentina. Antonio Conte ha invece sorpreso tutti, schierando il tridente pesante con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Per il belga, 89 minuti meno incisivi rispetto al solito, prima di lasciare il posto al giovane Sebastiano Esposito. Nel primo tempo, la ricezione di palla con le spalle sempre rivolte alla porta non ha sortito gli effetti sperati. La retroguardia viola ha ben presto occluso le vie centrali, costringendo l’Inter ad allargare il gioco sulle corsie esterne. Una musica leggermente cambiata nel secondo tempo, dove gli spazi si sono fisiologicamente allungati. Lukaku si è presto abbassato sulla trequarti, agendo da perno fondamentale per lo sviluppo della manovra offensiva. Anche grazie ai suoi movimenti arriva il 2-1 decisivo di Nicolò Barella. Ecco come Lukaku celebra la semifinale conquistata, ed i nuovi compagni di squadra, Christian Eriksen e Victor Moses. Questo il messaggio del numero 9: “Semi-final bound 🖤💙

Welcome @chriseriksen8 and @victormoses 💯”.