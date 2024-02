Scaroni: «Contatti con l’Inter per lo stadio? Vi spiego»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni chiarisce sulla questione stadio in cui è coinvolta anche l’Inter. Il patron dice qualcosa di importante su Dazn.

STADIO – Paolo Scaroni ha cercato di dare più informazioni: «Abbiamo comprato i terreni per lo stadio di San Donato, andiamo avanti per quella strada lì. I contatti con l’Inter? I contatti tra grandi squadre ci devono essere, non c’è nulla di particolare che vogliamo segnalare. Quest’ultima verifica che si sta facendo su una ristrutturazione light di San Siro è una notizia. Mi piacerebbe, io sono anni che mi arrovello intorno al tema stadio. Noi del Milan reputiamo San Siro uno stadio vecchio, da riammodernare. Come farlo con due squadre che giocano in contemporanea almeno una volta a settimana? Fare lavori con 70mila persone che entrano ogni 4 giorni mi è sembrato sempre un’impresa difficile. Bisognerebbe traslocare come l’Atalanta, ma non ci sono stadi vicini con capienza nemmeno simile a San Siro. WeBuild ha visitato lo stadio, ha scritto una lettera ma non mi rassicura. Piena di se, ma e approfondimenti. Noi prendiamo in considerazione una ristrutturazione di San Siro solo se c’è qualcuno che garantisce in modo formale il fatto che continuiamo a giocare lì»

OBIETTIVO – Il presidente del Milan parla anche di campo: «Il nostro obiettivo è il quarto posto, il resto lo consideriamo un’eccezione. Per la qualificazione in Champions League siamo a buon punto, abbiamo un occhio attento all’equilibrio economico per avere risultati sul campo positivi. L’Inter? Lo Scudetto sarebbe un obiettivo in più, lotteremo per ottenere un piazzamento più alto possibile. Giocheremo ogni partita come fosse una finale»