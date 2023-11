Scarnecchia: «Frattesi gioca sempre, Inzaghi fa sentire tutti titolari»

Scarnecchia si è espresso sulla gestione di Frattesi all’Inter da parte di Simone Inzaghi. L’ex giocatore spiega il metodo del tecnico interista.

TUTTI TITOLARI − Roberto Scarnecchia ha risposto ad un ascoltatore sul perché Davide Frattesi non giochi titolare nell’Inter. Le sue parole su Radio Sportiva: «L’Inter sta andando bene, vincere a Bergamo non è facile. Per me, in questo momento anche con tre competizioni importanti credo che Inzaghi faccia sentire titolari tutti nel momento in cui giocano. Non è che Frattesi si senta non titolare, fa parte della rosa, chiaro che in questo momento sta partendo meno dall’inizio rispetto agli altri altri, ma gioca sempre. E Inzaghi è molto attento in questo».