La Sampdoria di Stankovic continua a non andare: ribaltone e KO

Continuano a esserci grossi problemi per la Sampdoria, che prosegue il suo 2023 da incubo perdendo 1-2 nel posticipo della quinta giornata di Serie B col Cittadella. Ancora in campo il prestito Inter Stankovic, non ha colpe sui due gol subiti.

IN BASSO – La Sampdoria di Filip Stankovic perde ancora. Per la squadra di Andrea Pirlo, sempre senza vittorie in casa, sconfitta 1-2 contro il Cittadella nel posticipo di Serie B. La Sampdoria sblocca la situazione in chiusura di primo tempo, al 43′ azione insistita e cross da sinistra di Valerio Verre per il controllo e la girata vincente di Antonino La Gumina. All’intervallo Edoardo Gorini manda dentro Lorenzo Carissoni e tempo tre minuti crossa per l’inserimento nell’area piccola di Andrea Magrassi che vale il pareggio. Stankovic non può fare nulla neanche al 66′, quando su palla respinta un gran sinistro di Simone Branca si infila nell’unico angolo disponibile. Cittadella avanti e il risultato non cambia più, Sampdoria quintultima.