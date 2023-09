Verona salvato da Montipò: due volte decisivo col Bologna

Fra Verona e Bologna non ci sono vincitori: parità nel posticipo che chiude la quarta giornata di Serie A. Al Bentegodi il protagonista è Montipò, che nega due volte a Karlsson di modificare lo 0-0 di partenza.

VINCE IL PORTIERE – Terzo risultato utile consecutivo per il Bologna, che si prende lo 0-0 in casa del Verona coi gialloblù che salgono a sette punti in classifica. Federico Bonazzoli, scelto centravanti fra i tanti giocatori offensivi di casa, pensa di aver segnato in mischia ma è fuorigioco e l’assistente annulla. Hellas sfortunato, nel primo tempo perde per infortunio Josh Doig e Michael Folorunsho. Quest’ultimo resta in campo fino a metà ripresa, ma poi deve alzare bandiera bianca. Lorenzo Montipò è determinante, con un grande intervento su un siluro di Jesper Karlsson al 42′ destinato all’incrocio. Gli stessi protagonisti si ripetono al 52′, con tiro dell’attaccante del Bologna e ottima parata del portiere del Verona. Al 71′ Joshua Zirkzee si gira e serve Dan Ndoye, che davanti a Montipò tira centrale addosso al portiere. Nel finale entra anche Giovanni Fabbian, non al meglio dopo il gol decisivo col Cagliari: l’ex Inter ha una chance di testa, palla alta. Le due squadre si accontentano del pareggio, si chiude senza particolari emozioni.