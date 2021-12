Salcedo: «Con l’Inter è sempre speciale per me! Volevamo altro risultato»

Salcedo è in prestito dall’Inter allo Spezia e nell’ultimo turno di campionato ha giocato proprio contro i nerazzurri. Il giovane attaccante, sui propri social, ha analizzato la sconfitta di San Siro (vedi articolo).

FUTURO – Eddie Salcedo non ha particolarmente brillato nel match di San Siro contro l’Inter. Stritolato nella morsa della difesa di Simone Inzaghi, il classe 2001 non è mai riuscito a trovare lo spunto decisivo per incidere sulla sfida. Attraverso il proprio account Instagram, l’attaccante in prestito dai nerazzurri ha commentato la partita contro i nerazzurri: “Contro l’Inter è sempre una partita speciale per me ma il risultato finale non è quello che volevamo. Adesso l’unica cosa che conta è lavorare con più intensità e concentrazione di prima per rialzarsi già dalla prossima”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Eddie Salcedo