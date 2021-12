Di Marzio: «Brozovic-Inter verso il sì! Rinnovo indirizzato, le tempistiche»

Brozovic e l’Inter proseguono nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 (vedi articolo). Il giornalista Di Marzio, intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio, sostiene che la fumata bianca sia sempre più vicina.

IN SCADENZA – Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sui rinnovi più chiacchierati in Serie A, in particolare quello del centrocampista croato dell’Inter: «Marcelo Brozovic verso il sì. Per Franck Kessié siamo sul no in questo momento, poi magari cambia tra qualche settimana. Ad oggi la vedo molto complicata. Su Lorenzo Insigne sembrano marito e moglie che vogliono divorziare, però nessuno dei due va veramente dall’avvocato. Non so dove finirà, perché lì c’è anche un discorso di amore per la maglia, di senso di appartenenza, questo potrebbe anche far cambiare la situazione. Dei tre, il rinnovo che mi sembra più indirizzato nel giro di 15-20 giorni è quello di Brozovic».