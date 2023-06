Sala: «San Siro, vincolo grande problema. Difficile altro impianto di fianco perché…»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della questione relativa al vincolo sullo stadio San Siro e del nuovo impianto per Inter e Milan di fianco.

VINCOLO – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione dell’inizio dei lavori all’Arena Milano Santa Giulia per le Olimpiadi. «Al momento siamo fermi in fervida attesa – si legge su CalcioeFinanza.it –. Questo vincolo su San Siro è un grandissimo problema. Ci aspettiamo una risposta entro un paio di mesi, non di più, perché altrimenti diventa un problema».

STADIO – Sala sul nuovo stadio per Inter e Milan. «Per quanto riguarda lo stadio, ho sentito riformulare l’ipotesi di Assago, sia in chiave rossonera che per l’Inter. Con il vincolo di San Siro è difficile fare un altro stadio di fianco perché rimangano due impianti così vicini. La Cassazione cosa ne direbbe del rumore e del caos che si creerebbe?».