Sabatini: «Thuram? Meglio di due ex messi insieme! Sto con Acerbi»

Sandro Sabatini esalta le doti offensive di Marcus Thuram, dopo un’altra ottima prova in Roma-Inter. Poi il giornalista condanna quanto accaduto nel corso della stessa sfida ai danni di Francesco Acerbi.

SOLIDITÀ DIFENSIVA – Analizzando Roma-Inter nel corso di “Pressing” Sandro Sabatini analizza una serie di situazioni legate alla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter, oltre a tutti i pregi già ampiamente sottolineati, ha un particolare che non viene evidenziato abbastanza. Rispetto agli anni scorsi in fase offensiva gioca uguale, non è migliorata. La grande forza, testimoniata dai numeri, è la solidità difensiva. Perché l’Inter l’anno scorso dopo tutte queste giornate aveva subito ventisette gol. Quest’anno dodici. Quel qualcosa in più che l’Inter mette quest’anno, magari al pari di altre cose, sono la solidità difensiva e Thuram. Il francese sta giocando meglio non di Dzeko e Lukaku, ma di entrambi messi insieme. È stata aperta un’indagine su Acerbi per un gesto che ha fatto nei confronti dei tifosi. Io dico che sto con Acerbi, anche se il gesto è brutto ed è condannabile. Perché non possiamo fare le lotte soltanto – naturalmente, giustamente e doverosamente – quando ci sono i cori razzisti. Ci son dei cori che son vergognosi e che feriscono i giocatori e anche noi che assistiamo alle partite, tanto quanto i cori razzisti. E non possono essere derubricati come “Eh vabbè, allo stadio lo hanno sempre urlato”».