Sabatini: «Nomination meritatissima per Barella al pallone d’oro»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato della nomination al pallone d’oro da parte di Nicolò Barella. Per il giornalista, si tratta di un traguardo più che meritato

NOMINATION − Sabatini riflette su Barella e sul suo nome inserito nella lista dei 30 per il Pallone d’oro: «Protagonisti Federico Chiesa e Nicolò Barella. Il centrocampista meritatissimo nella nomination per il pallone d’oro, ha vinto scudetto ed europeo. Ha segnato anche contro il Belgio sia all’Europeo che ieri contro il Belgio». Il centrocampista ha siglato in questa stagione già cinque assist e un gol in campionato. Rendimento confermato anche ieri con il gol al Belgio in Nations League.