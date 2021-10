Inter, solo successi nell’ultimo weekend per il settore giovanile nerazzurro

L’Inter ha avuto un weekend ricco di successi e gol per quanto riguarda il settore giovanile. Dall’under 17 maschile fino all’under 15 femminile, questi i risultati della gioventù nerazzurra

RISULTATI DEL SABATO − Grande fine settimana per il settore giovanile dell’Inter che ottiene ben sei successi tra tutte le categorie maschili e femminili. Nella giornata di sabato, vittoria per l’under 16 Serie A e B contro il Como per 1-0 grazie alla rete di Ciardi. Punteggio pirotecnico invece per le ragazze dell’Inter under 17 femminile con un clamoroso 13-0 nei confronti del Real Meda. In gol, Tironi per tre volte, D’Elia, Fornara, Tagliabue, Marini, Tartaglia, Dicataldo (doppietta), Fabbruzzo, Pizzi e Truncali.

RISULTATI DOMENICALI − Altre quattro vittorie sono arrivate nella giornata di ieri. L’Inter maschile under 17 Serie A e B ha vinto per 5-0 contro il Cagliari grazie alle reti di Casani, Berenbruch e Vedovati (tripletta). Ok anche l’Inter under 15 in trasferta a Pordenone per 0-2. In gol Barduzzi e Buzzetti. Infine, grandi successi anche per la Primavera dell’Inter femminile, 5-1 contro il Como. Marcature di Contena, Calegari (doppietta), Dragoni e Baruffaldi. Mentre per l’Inter under 15 femminile, successo per 9-0 contro il Como. Per le nerazzurre, in gol Santoro tre volte, Corsaro, Consolini, Agosta, Brambilla, Giudici e Vallarini.