Lazio-Inter, Lautaro Martinez sta bene e sarà la certezza all’Olimpico

Questa è la settimana che porta a Lazio-Inter. La squadra sta ritrovando alcuni nazionali anche il gruppo si ricomporrà sabato mattina. Come riporta Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Lautaro Martinez sta bene e contro la Lazio ci sarà

SQUADRA − Le parole di Paventi sul gruppo di Inzaghi e sul Toro nerazzurro: «Lautaro Martinez e Nicolò Barella sono destinati a diventare top a livello mondiale. La squadra sta lavorando senza tanti giocatori, i nazionali rientrati oggi si alleneranno domani. I sudamericani rientreranno tra venerdì e sabato. Simone Inzaghi sta provando gli uomini che stanno meglio. L’obiettivo di farla giocare e bene e farla vincere lo ha centrato. Deve sistemare alcune cose, i giocatori però stanno facendo bene. Lautaro Martinez è un giocatore e lo ha dimostrato con l’Argentina contro l’Uruguay (vedi highlights) che sta bene, lui sarà la certezza anche per sabato secondo me insieme a Edin Dzeko».