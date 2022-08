Sabatini: «Lukaku-Inter grande operazione ma meglio il gioco di Dzeko! Perisic…»

Sabatini risponde alle domande dei tifosi, alcune in ottica nerazzurra, nel corso di una diretta radiofonica. Il giornalista, ospite a “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, esprime il suo parere sul ritorno all’Inter di Lukaku e anche sulla mancata titolarità al Tottenham dell’ex nerazzurro Perisic.

LUKAKU ALL’INTER – Sandro Sabatini risponde a un tifoso interista, intervenuto da Milano per chiedere se l’Inter ha fatto bene a riprendere Romelu Lukaku in squadra. La risposta del giornalista: «Dal punto di vista dell’operazione economica di mercato, in senso stretto, si tratta di un’operazione straordinaria. Perché l’Inter riprende in prestito, quasi gratuito, un giocatore come Lukaku. Dal punto di vista tattico e da estimatore di Edin Džeko, invece, dico che quest’ultimo gioca meglio di Lukaku. Il belga il suo meglio l’ha dato con Antonio Conte, giocando in contropiede. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, non può giocare in contropiede e questo lo abbiamo visto già contro il Lecce. Dal punto di vista finanziario, però, si tratta di una grande azione di mercato. Anche per la puntualità con cui è avvenuta. Mi piacerebbe vedere Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez insieme in campo. Non dobbiamo sottovalutare Dzeko e il modo in cui fa giocare tutta la squadra, perché lui è un grande regista offensivo». Un pensiero già espresso dallo stesso Sabatini analizzando la prestazione di Lecce-Inter (vedi dichiarazioni).

Da Lukaku a Perisic: perché non sta giocando titolare?

PERISIC AL TOTTENHAM – A Sabatini viene posta una domanda anche sul mercato in uscita dell’Inter. In particolare, su Ivan Perisic e sul perché un giocatore del suo calibro, voluto fortemente al Tottenham da Conte, ora non giochi più come titolare. Questo il pensiero del giornalista: «Il Perisic dell’anno scorso può essere un titolare anche nel Real Madrid! Potrebbe esserlo in qualsiasi squadra. Se ancora non lo è nel Tottenham è, sicuramente, perché non è in forma. Perisic può non giocare solo se non è in forma. Questa è l’unica spiegazione che mi posso dare». Così Sabatini sull’ex esterno croato nerazzurro.