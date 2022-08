Casadei, oggi visite mediche col Chelsea: 2 opzioni per la difesa Inter

Gianluca Di Marzio ha parlato di Cesare Casadei, giovane centrocampista dell’Inter in arrivo al Chelsea, e dei nomi per la difesa nerazzurra.

DIFESA – Queste le parole di Gianluca Di Marzio all’interno del proprio podcast, Buongiorno calciomercato. «L’Inter nel frattempo ha salutato il giovane Casadei, che è partito per Londra e oggi farà le visite mediche con il Chelsea: 15 milioni più 5 di bonus. Vedremo se questa cessione servirà o basterà all’Inter per sferrare l’assalto ad Akanji oppure se l’Inter dovrà accontentarsi di un prestito in difesa con la soluzione low cost di Acerbi, sempre viva».