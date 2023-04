Sabatini: «Lukaku un innesto errato! Dumfries più forte di Bellanova»

Dopo aver difeso Inzaghi (vedi articolo), Sabatini dice la sua sul rendimento di alcuni giocatori dell’Inter, in particolare su Lukaku, Dumfries e Bellanova. Di seguito il giudizio espresso dal giornalista su Radio Sportiva.

DISCONTINUITÀ – Sandro Sabatini esprime il proprio giudizio su alcuni nerazzurri e sul futuro di Inter e Milan in Champions League la prossima stagione. Così il giornalista nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «Correa è fuori discussione che non stia rendendo. Bellanova è ancora discontinuo ma Dumfries, nella sua discontinuità, rimane più forte di Bellanova. Che Lukaku prenda 10 milioni di euro d’ingaggio all’anno è veramente uno schiaffo alla miseria. La sua è stata una fantastica operazione di calciomercato che, però, si stia rivelando un innesto sbagliato di calcio è sotto gli occhi di tutti. Chi rischia di più di non andare in Champions League tra Milan e Inter? Dico 50 e 50. In questo momento non c’è una squadra che sta meglio. L’Inter per me ha una rosa con più valore, potenzialità e più ampia ma, in questo momento, il Milan sta meglio. In tutta l’altalena che ci stanno regalando a questa domanda attualmente non so rispondere».