Inter, contro il Benfica dimentica il campionato e gioca da Coppa!

Inter, due volti diversi fra campionato e coppe. Contro il Benfica servirà indossare l’abito delle occasioni importanti e mettere in campo quanto di buono hai già dimostrato.

DEFINIZIONE COMPLICATA – In difficoltà con le squadre medio-piccole in campionato, più convincente e cinica negli scontri diretti che contano: complicato, se non quasi impossibile, riuscire a dare una definizione migliore dell’Inter di questa stagione. Un quadro, questo, che sembrerebbe essere a favore dei nerazzurri in vista della sfida di Champions League contro il Benfica. Se è vero, infatti, che l’ultima partita di Serie A, rovinosamente terminata in pareggio, contro la Salernitana, lascia l’amaro ricordo di un’Inter inerme e troppo poco offensiva, è altresì vero che, quest’anno, Simone Inzaghi ha sputo regalare ai suoi tifosi anche un altro tipo di approccio.

IL VESTITO MIGLIORE – Dalla vittoria netta in Supercoppa italiana contro il Milan, passando per il trionfale passaggio del turno in Europa, in un girone con squadre del calibro di Bayern Monaco e Barcellona, all’approdo in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Tra una battuta d’arresto in campionato e un colpo di coda in Coppa, l’Inter di Inzaghi è riuscita, tutto sommato, a lasciarsi aperte una serie di strade. Una di queste inizia a Lisbona e porta dritta alla semifinale di Champions League. Domani, contro il Benfica, (vedi probabile formazione) inizia un altro percorso, da compiere con la consapevolezza di chi sa, come ha già dimostrato, di potercela fare. E, allora, per dimenticare il disastro in campionato è necessario mettere, ancora, un altro punto e andare a capo. Ma, soprattutto, serve indossare il vestito migliore, quello delle occasioni importanti…quello delle Coppe!