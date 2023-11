Sabatini: «Juventus-Inter no spettacolo? Volere di Allegri e Inzaghi»

Sabatini ha parlato di Juventus-Inter, match finito 1-1 all’Allianz Stadium. Il giornalista prende come riferimento sia Allegri che Inzaghi.

PARI − In collegamento su Radio Sportiva durante il format ‘Microfono Aperto’, Sandro Sabatini ha risposto alla domanda di un ascoltatore su Juventus-Inter: «Il pareggio giova a tutti e due. Se avesse vinto l’Inter ci sarebbe stato un campionato socchiuso. Mentre se lo avesse la Juventus ci sarebbe stato un sorpasso ma solo momentaneo. Che sia stata una partita non spettacolare è sotto gli occhi tutti. Allegri e Inzaghi giocano in un modo da tenere presente le caratteristiche della squadra avversaria, perché se dai un contropiede all’Inter l’Inter ti entra in porta col pallone e se dai palloni giocabili in area alla Juventus c’è Vlahovic che è molto pericoloso. Ci si doveva aspettare una partita così. Il gol dell’Inter è il classico contropiede fatto dall’Inter, Lautaro Martinez fa un movimento da grande e Gatti non riesce a leggerlo».