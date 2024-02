Sabatini: «Inzaghi-Premier League? Ha una lacuna! Chance Inter»

Sabatini si esprime sulle voci di un Simone Inzaghi corteggiato in Premier League. Poi si concentra sulla partita di domani tra Inter e Atalanta.

ASSENZE − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini su Inzaghi corteggiato dalla Premier League e sulla partita di domani: «Inzaghi non sa l’inglese, è una lacuna. Chi non sa l’inglese in Inghilterra non lo prendono. Nel momento in cui Inzaghi inizierà a prendere dei corsi d’inglese, allora si devono preoccupare. Inter-Atalanta? Ha la possibilità di andare a +12, ma l’Inter la potrà comunque affrontare con leggerezza. Ovvio che le assenze di Thuram, Acerbi e Calhanoglu non vanno sottovalutate perché privano la squadra dei tre giocatori che hanno fatto meglio insieme a Lautaro Martinez. Ma l’Inter viaggia con una tale consapevolezza e autostima, che se l’Atalanta sarà di nuovo quella vista contro il Milan, avrà vita tranquilla».