Sabatini: «Inter, sui giovani via di mezzo. Esposito-Dzeko? Calma»

Sabatini non vuole esaltare troppo Esposito, che l’Inter ha prestato allo Spezia e oggi sarà protagonista in Irlanda-Italia Under-21. A Radio Sportiva, il giornalista parla della gestione dei prodotti del settore giovanile.

LE MOSSE – Le parole di Sandro Sabatini: «La Juventus i giovani se li è tenuti, tutti. Se li ha dati l’ha fatto in prestito, con grande attenzione se riprenderli o no tipo Matias Soulé al Frosinone. L’Inter alcuni li ha tenuti, ma due che potevano portare soldi come Cesare Casadei e Giovanni Fabbian li ha venduti. Casadei non so se valga ora venti milioni, ma diventa giocatore. Gaetano Oristanio se l’è tenuto, Casadei l’ha dato via: sono scelte, non credo esista un’unica regola. C’è chi sui giovani li tiene e chi, quando hanno già una valutazione alta, preferisce darli via. L’Inter ha fatto una via di mezzo, la Roma per esempio li ha venduti per sistemare il bilancio. Francesco Pio Esposito piccolo Edin Dzeko? È presto, il suo fratello maggiore Sebastiano aveva iniziato molto bene ma poi si è spento e non sta mantenendo quello che si pensava. Calma con i paragoni: lo vedo anche io il talento e lo vedono tutti, però a un certo punto ci vuole la testa e magari non sei pronto a diciannove-vent’anni ma lo diventi a ventiquattro-venticinque».