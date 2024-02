Sabatini: «Indagine FIGC su Acerbi? Non la accetto! Inaccusabile»

Acerbi è sotto indagine della FIGC per un gestaccio rivolto ai tifosi della Roma, che lo insultavano durante la partita di domenica. Sabatini, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, si mette dalla parte del difensore dell’Inter.

ACCUSE INFONDATE – Sandro Sabatini è contro l’indagine aperta domenica dopo Roma-Inter: «A Francesco Acerbi hanno urlato “devi morire” e lui ha risposto col dito medio. Che ci sia la prontezza domenicale della FIGC di aprire un’indagine mi sembra esagerato. Come il razzismo tocca Mike Maignan ci sono i cori, che sono altrettanto violenti, offensivi, ingiuriosi, minacciosi e altro che toccano le sensibilità di altri giocatori. Acerbi, se sente dire “devi morire”, credo che sia il peggior coro che gli si possa fare. A Marco Materazzi urlavano “figlio di…” quando la madre era morta da poco tempo, e viene tutto derubricato che “sono allo stadio”. E no eh: lo stadio non è la chiesa, dove si va per pregare, e non è nemmeno il teatro dove si va per applaudire. Non è che la FIGC fra chi urla “devi morire” e chi fa il dito medio se la prende con chi fa il dito medio: questo non lo accetto. Non si può incolpare il giocatore per la reazione».