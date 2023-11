Sabatini: «Cauet all’Inter grande giocatore! Ingiustizia nel 1998»

Sabatini ospite di Radio Radio così come Benoit Cauet, ha parlato proprio dell’ex centrocampista francese dell’Inter e di quando era ancora addetto stampa del club nerazzurro.

INGIUSTIZIA – Sandro Sabatini ha ricordato così l’ex centrocampista dell’Inter: «Ricordo che Benoit Cauet in Italia giocava benissimo all’Inter, a centrocampo era uno dei migliori, ma nel 1998 non fu convocato dalla Francia, una vera ingiustizia. Io ho grande affetto per lui (Sabatini era l’addetto stampa dell’Inter in quegli anni, ndr), è stato un grande calciatore. Uscite la notte con Galante? Devo sfatare un tabù: Galante era un professionista esemplare, non aveva bisogno di cercare la notte per uscire con le donne, ma andava di pomeriggio. Lui la notte dormiva perché doveva dormire dieci ore a notte».