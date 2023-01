Venerato: «Skriniar, ho ricevuto comunicazione dalla sede Inter! Nome nuovo»

Venerato annuncia: ha ricevuto, lui stesso, un messaggio dalla sede dell’Inter su come sarà gestita la vicenda Skriniar. In collegamento durante Calcio Totale su Rai Sport +, il giornalista dà anche un nome nuovo fra quelli valutati in giornata.

NON VA VIA ORA? – Milan Skriniar al PSG entro domani è in dubbio. Almeno stando alle parole di Ciro Venerato: «Mi è arrivata una comunicazione dalla sede dell’Inter, dai dirigenti, che è finita. Il tempo è scaduto, non è arrivata l’offerta dal PSG e Skriniar resterà fino a fine stagione, ben sapendo che andrà via a giugno. Però domani il mercato chiude alle 20. Serve un’offerta importante, perché l’Inter deve trovare il difensore a cui affidarsi. Fino a stamattina era dell’idea di fare un prestito, per poi trovare un giocatore in estate: se penso a Perr Schuurs non vado lontano. Ha trovato la porta chiusa da tante parti, l’ultimo Konstantinos Mavropanos ex Arsenal ora allo Stoccarda che pensava di darlo in prestito con diritto di riscatto. Poi è arrivata questa nota dell’Inter, che voleva venti milioni o quindici più bonus. Il PSG non si è palesato direttamente, ha inviato una cifra vicina ai dieci milioni parlando però col procuratore di Skriniar».