Sabatini ancora sul caso Acerbi: «Cessione? Se l’Inter gli crede deve difenderlo!»

A quasi una settimana dalla decisione della Giustizia Sportiva sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus, Sandro Sabatini torna ancora a parlarne. Questa volta il focus è sull’Inter.

DIFESA – Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva, sulla sentenza ad Acerbi dopo le accuse di razzismo di Juan Jesus dichiara: «A me questa situazione non mi piace com’è finita, con i famosi ‘tarallucci e vino’. Però bisogna rispettare la Giustizia, sia Sportiva che Ordinaria. Solo una cosa mi permetto di far notare, ribadendo tutta l amia solidarietà a Juan Jesus. Io ci terrei che l’Inter e Giuseppe Marotta uscissero un po’ dall’ambiguità. Sento dire che l’Inter l’anno prossimo vuole vendere Acerbi, che non rientra nella rosa o che non può continuare così. Bisogna essere chiari. Io sono uno che si è schierato dalla parte di Juan Jesus, ma se l’Inter crede ad Acerbi lo deve difendere, non che adesso lo vende. Bisogna uscire dall’equivoco altrimenti sembra di volere la botte piena e la moglie ubriaca».