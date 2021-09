Rossi: «Inter, ripetersi non è facile. Ma ha rimpiazzato i giocatori»

Delio Rossi è possibilista sull’Inter, nonostante le note partenze estive. L’allenatore, intervistato dal sito TuttoMercatoWeb, parla di come i nerazzurri potranno provare a difendere il titolo conquistato lo scorso maggio.

CAMPIONATO AL NUOVO VIA – La Serie A riparte oggi dopo due settimane di sosta per le nazionali e l’allenatore Delio Rossi fa un bilancio: «Le squadre si fanno gli ultimi giorni. La Juventus ha preso Manuel Locatelli, che è un ottimo giocatore, ma lo pagherà in più anni. Il vero campionato inizia adesso. Con l’Inter sempre favorita? Chi vince parte sempre un gradino avanti. Ripetersi non è facile, l’Inter ha perso giocatori importanti. Anche se li ha rimpiazzati».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo