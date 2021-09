Mauro: «Scudetto? Inter e Milan più attrezzate, la Juventus vedremo»

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24 e ha affermato che secondo lui Inter e Milan in questo momento partono davanti alla Juventus nella corsa per lo scudetto.

SQUADRE PIU’ATTREZZATE – Mauro sostiene che nella corsa per lo scudetto, almeno in questa fase iniziale, le due milanesi siano da considerare davanti alla Juventus che sta patendo qualche difficoltà di troppo: «Inter e Milan sono più attrezzate mentalmente e come organico, ma mi sembrano le due squadre che si sono meglio comportante in un mercato così strano e variopinto. L’Inter è stata molto abile ad abbassare i costi e avere una squadra competitiva. La Juventus vedremo se sarà competitiva».