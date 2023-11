Rocchi: «Darmian-Chiesa non è fallo. Juventus-Inter corretta»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie A, è intervenuto per Dazn su Open Var per giudicare il contatto tra Matteo Darmian e Federico Chiesa in Juventus-Inter.

CONTATTO – Gianluca Rocchi giudica così il contatto tra i due giocatori: «Darmian–Chiesa? Questo sicuramente non è un fallo per la tipologia di gara e di linea d’intervento di Guida assolutamente corretta. Juventus–Inter è complessa, i giocatori hanno affrontato con lo spirito giusto e si sono rispettati. Per l’arbitro è stato facile, l’ha interpretata bene ma la partita la fanno i calciatori».