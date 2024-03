Rimedio: «Acerbi-Juan Jesus? Si rischia grosso, resto deluso da ciò»

Alberto RImedio, noto giornalista di Rai Sport e opinionista de La Domenica Sportiva, nel post partita di Inter-Napoli, ha commentato il pareggio di San Siro e la discussione accesa tra Francesco Acerbi e Juan Jesus.

DELUSIONE – Nel corso della puntata di La Domenica Sportiva, l’opinionista Alberto Rimedio ha commentato il pareggio dell’Inter di Simone Inzaghi al Meazza contro il Napoli. Queste le parole negli studi di Rai 2: «Juan Jesus? Si rischiano quasi dieci giornate quando si tratta di cose del genere. Si rischia anche a livello di nazionali, la federazione non può accettare un calciatore se è davvero successo questo. Acerbi ha una storia personale molto particolare, si resta delusi se ha fatto ciò. Possiamo capire l’adrenalina, ma in campo non devono succedere queste cose. Se dovesse essere così, giusto una squalifica che si prolunghi anche sulla Nazionale. Un insulto razzista non è giustificabile. Mi domando… all’interno del gruppo Inter, giocatori come Thuram ad esempio, come ci si comporta poi nei confronti dello stesso Acerbi».