Real Madrid all’ultimo respiro. Atletico Madrid beffato da un autogol

Il Real Madrid trova il guizzo nel finale vincendo con il risultato di 5-3 dopo i tempi supplementari contro l’Atletico Madrid. La rivale dell’Inter in Champions League eliminata alle semifinali della Supercoppa Spagnola.

SUPER PARTITA − Semifinale di Supercoppa di Spagna pazzesca a Riad tra Real Madrid e Atletico Madrid. Nello stesso stadio tra nove giorni ci sarà Inter-Lazio. Il derby spagnolo è una goduria tra due squadre che giocano a viso aperto con l’obiettivo solo di vincere. Il match si sblocca subito al minuto 7 con Hermoso bravissimo a infilare Kepa di testa su calcio d’angolo. Le Merengues non ci stanno e nel giro di 10 minuti tra il 20 e il 30′ la ribaltano: segnano prima Rudiger e poi Mendy. Al 36′ la perla del pareggio di Griezmann: il francese prende palla sulla trequarti, semina avversari e col destro precisissimo la mette sul palo basso più lontano. Nel finale di primo tempo, mostruoso Oblak su Vinicius. Nella ripresa, non cala il ritmo. La prima occasione del secondo tempo è di Lino, che si mette in proprio sfiorando un super gol. Al 70′ è la volta di Carvajal a sfiorare il gol del vantaggio, ma sbaglia a pochi centimetri da Oblak. Sette minuti più tardi l’Atletico Madrid passa in vantaggio sfruttando una mischia in area con autorete di Kepa. Ma il Real Madrid non muore mai e all’84’ la riprende con Carvajal per il 3-3. I tempi regolamentari finiscono dopo 90′. Si va ai supplementari.

GOL DECISIVO – È ancora Dani Carvajal a risultare decisivo, stavolta con un cross perfetto al centro dell’area di rigore colchoneros. Il terzino supera Cesar Azpilicueta che sbaglia l’anticipo, mette in mezzo per la testa di Joselu che liscia trovando con una carambola la gamba alta di Savic. Il difensore dell’Atletico Madrid manda la palla alle spalle di Jan Oblak rimasto sorpreso dalla traiettoria. Brahim Diaz la chiude infine al minuto 122 segnando a porta vuota. La partita finisce così con il risultato di 5-3: la rivale dell’Inter in Champions League viene eliminata alle semifinali della Supercoppa di Spagna.