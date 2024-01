De Canio: «Bastoni-Duda? Errore. Non c’è sicuramente malafede»

L’allenatore Luigi De Canio è stato ospite quest’oggi di TMW Radio per parlare ancora di Inter-Verona, ancora dell’episodio Bastoni-Duda.

ARBITRI – De Canio commenta in questo modo l’episodio Bastoni-Duda in Inter–Verona: «Per il metro che stanno usando gli arbitri in altre occasioni, mi ha sorpreso che non abbiano interrotto quell’azione. C’è un gesto plateale ed evidente. Nessuno può arrogarsi il diritto di capire cosa da fastidio o meno. Mi sarei aspettato l’intervento del Var. Sono errori di valutazione, non c’è sicuramente malafede, non si capisce ancora il modo in cui usare questi mezzi. E’ un errore grave».